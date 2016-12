Vela, Coppa America: tris New Zealand, ma Oracle reagisce

foto LaPresse 09:43 - Prosegue inarrestabile la marcia di New Zealand nella finale della 34esima edizione della Coppa America di vela. Il team neozelandese vince anche la terza regata contro gli americani di Oracle, che riescono però a trovare il punto nella quarta. La serie, che si disputa al meglio delle 17 regate, è ora sul 3-1. Oracle, in realtà, è a -1 considerato che deve scontare una penalità inflitta per alcune irregolarità commesse nel 2012. - Prosegue inarrestabile la marcia dinella finale della 34esima edizione della Coppa America di vela. Il team neozelandese vince anche lacontro gli americani di, che riescono. La serie, che si disputa al meglio delle 17 regate, è ora sul 3-1. Oracle, in realtà, è a -1 considerato che deve scontare una penalità inflitta per alcune irregolarità commesse nel 2012.

La terza gara si è disputata con un vento di una ventina di nodi e con una leggera nebbia che ha coperto parte del percorso. New Zealand parte meglio, ma alla prima boa è Oracle a portarsi al comando complice una penalità inflitta ai Kiwi, che sono costretti a rallentare. Dopo avere passato la seconda boa con un ritardo di 18 secondi, i neozelandesi danno il via alla rimonta che li porta a tagliare il traguardo infliggendo un distacco di 28 secondi ai rivali. Oracle, per confermare il titolo conquistato nel 2010 a Valencia, dovrà vincere 10 regate.