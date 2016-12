Volley, Europei: brutta Italia, festa Belgio

- Pesante battuta d'arrestoin corso in Germania e Svizzera. A Zurigo la squadra di coach Mencarelli perdee deve dire addio al primo posto nel girone che sarebbe valso il. Per proseguire la loro avventura nel torneo le azzurre dovranno passare attraverso i playoff. A fare festa, invece, è proprio il Belgio che vola direttamente alla seconda fase.

Primo set con l'Italia che parte bene e si porta sul 10-4 grazie soprattutto alle mani di Diouf, Arrighetti e Costagrande. Il Belgio, però, recupera quattro punti con Dirckx in battuta, ma un muro di Valentina Arrighetti tiene avanti le azzurre. Si va al secondo time-out tecnico con l'Italia in vantaggio 16-12. Qualche disattenzione di Caterina Bosetti riporta a galla le belghe, ma la solita Arrighetti procura alle azzurre tre set point: il primo è annullato, poi una schiacciata di Valentina Diouf chiude i conti sul 25-22.

Meglio il Belgio in avvio di secondo set, le azzurre si infastidiscono e Mencarelli deve chiamare il time-out quando sul tabellone legge un preoccupante 3-10. Recuperare lo svantaggio è un'impresa impossibile: ci provano Arrighetti e Diouf, ma è troppo poco. Il Belgio vince 25-16 e pareggia i conti. Terzo set ricco di emozioni e giocato punto a punto. L'Italia si procura un set point sul 24-23, ma non lo sfrutta. Il sestetto belga è implacabile: Diouf viene murata e le azzurre di Mencarelli perdono 24-26. Italia in difficoltà anche in avvio di quarto parziale: la formazione allenata da Gert Vande Broek va al primo time-out avanti 8-6. L'Italia sparisce letteralmente dal campo e il Belgio dilaga, si procura dieci match point e chiude sul 25-18. Per le azzurre è una doccia fredda: prima della sfida di Zurigo, la nostra Nazionale aveva perso solo due volte contro le belghe in 24 precedenti.