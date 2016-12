Olimpiadi 2020: sui media spagnoli rabbia, delusione e sospetti

Nello specifico un editoriale di El Pais evidenzia che la candidatura spagnola meritava di più, aveva una migliore valutazione rispetto alle rivali e assicura che "il sistema di elezione del Cio impedisce di trarre una lezione dalla sconfitta". E reclama inoltre un'analisi fredda delle aspettative, una volta digerita la sconfitta: "Non risulta conveniente scommettere tanto per ottenere la sede olimpica mentre si ignorano gli sportivi a causa della crisi".

El Mundo riporta invece le parole del principe Filippo ("Grandissima tristezza") e del premier Mariano Rajoy ("Così è la vita"). Ma oltre alla delusione c'è anche la rabbia. "Che li incenerisca un fulmine", riferito ai delegati del Cio, è il titolo di un pezzo di ABC. Il quotidiano conservatore La Razon va oltre intitolando a tutta prima pagina 'Combine olimpica', per evidenziare che "nella precedente valutazione di maggio Madrid aveva superato Tokio per 8.09 rispetto a 8.02" e solleva sospetti sugli interessi economici del Cio. "Una eliminazione arbitraria. Madrid non ha potuto farcela con gli intrighi e l'oscurantismo del Cio, ai quali la Francia non è stata aliena", rileva l'editoriale.