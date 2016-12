Brasile 2014: scatto Spagna, l’Inghilterra sorride

Tre punti pesanti per la Spagna che vince 2-0 in Finlandia e allunga al comando del Girone I a +3 sulla, fermata sul pari a reti bianche dalla Georgia. Le Furie Rosse, campioni del mondo e d'Europa in carica, colpiscono con Jordi Alba e Negredo. Grandi emozioni nel Girone F dove alla Russia, che batte 4-1 il Lussemburgo, risponde il Portogallo che va a vincere 4-2 in Irlanda del Nord (tripletta di) e resta al comando a +2 sui russi, anche se con una partita in più. Missione quasi compiuta per Germania e Belgio: i tedeschi battono 3-0 l'Austria (, Kroos e Muller) e sono a un passo dal Brasile; la Nazionale fiamminga si impone 2-0 in Scozia e rimane saldamente al comando del Girone A, dove il derbytermina 1-1. Discorso qualificazione ancora apertissimo nel Girone H. L'batte 4-0 la Moldavia e raggiunge al comando il Montenegro, fermato sull'1-1 in Polonia.e compagni hanno però giocato una partita in più. Frenano Olanda e Svizzera, fermate a sorpresa rispettivamente da Estonia e Islanda. Orange ed elvetici (doppietta dello juventino) rimangono comunque saldamente al comando dei loro gironi. La Bosnia viene sgambettata in casa dalla Slovacchia die subisce l'aggancio al comando del Girone G da parte della Grecia, corsara in Liechtenstein. Cade l'Albania di, che perde 1-0 in Slovenia e scivola al terzo posto del Girone E, superata dalla Norvegia.