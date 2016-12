Brasile, assist di Michael Jackson e gol di John Lennon: tutto vero

foto Da video Correlati L'Atletico Goianense tessera Michael Jackson e John Lennon

11:20

- Un gol che è musica per i tifosi quello che un telecronista brasiliano si è ritrovato a commentare lo scorso week end durante una partita del campionato di Serie B brasiliana. Un gol del terzino, su passaggio vincente del compagno. Nessuna parentela con le stelle della musica, sono due giocatori dell’, squadra che può contare anche sul centrocampistaHeberpio. In realtà, John Lennon Silva Santos deve il suo nome al padre, grande fan dell’ex Beatle, mentre Michael Jackson è il soprannome di Carlos Adriano de Souza Cruz, chiamato così perché spesso festeggia i suoi gol ballando “come Jacko". Per la cronaca la partita è stata vinta per 4-0 contro l’Oeste.