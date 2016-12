Pugilato in lutto, è morto Tommy Morrison

foto LaPresse

13:07

- Pugilato in lutto., ex campione del mondo dei pesi massimi Wbo,. Ancora da chiarire le cause del decesso. Morrison, famoso anche per aver recitato nel 1990 inaccanto anei panni di "Tommy Machine Gunn", nel 1993 divenne campione Wbo dopo aver battutoai punti e poi perse il titolo contronel 1995.