Serie A: tutti i trasferimenti ufficiali

SQUDRA ACQUISTI CESSIONI ALLENATORE

ATALANTA Baselli (c, Cittadella) Cigarini (c, Napoli) Nica (d, Dinamo Bucarest) Matheu (d, Siena) Scozzarella (c, Ternana) Giorgi (c, Novara) Migliaccio (c, Palermo) Yepes (d, Milan) Ardemagni (a, Modena) Biondini (c, Genoa) Basha (c, Torino) Radovanovic (c, Chievo) Ardemagni (a, Chievo) Colantuono (confermato)

BOLOGNA Yaisien (c, Psg) Casarini (c, Cagliari) Kone (c, Brescia) Djokovic (c, Cesena) Della Rocca (c, Palermo) Acquafresca (a, Genoa) Bandini (d, Inter) Romanò (c, Inter) Alibec (a, Inter) Crespo (d, Verona) Bianchi (a, Torino) Laxalt (c, Inter) Mantovani (d, Palermo) Gabbiadini (a, Sampdoria) Gilardino (a, Genoa) Capello (a, Inter) Motta (d, Juventus) Djokovic (c, Cluj) Taider (c, Inter) Rickler (d, Mantova) Abero (d, Avellino) Pioli (confermato)

CAGLIARI Ikonomou (d, Pas Giannina) Avenatti (a, River P. Montevideo) Avelar (d, Karpaty) Casarini (c, Bologna) Mancosu (p, Benevento) Thiago Ribeiro (a, Santos) Pulga (confermato)

CATANIA Leto (c, Panathinaikos) Terracciano (p, Nocerina) Maxi Lopez (a, Sampdoria) Morimoto (a, Al Nasr) Catellani (a, Sassuolo) Antenucci (a, Spezia) Llama (c, Fiorentina) Frison (p, Vicenza) Paglialunga (c, Hercules) Lanzafame (a, Honved) Freire (c, Velez) Tachtsidis (c, Genoa) Monzon (d, Lione) Peruzzi (d, Velez) Kingsley Boateng (a, Milan) Guarente (c, Siviglia) Plasil (c, Bordeaux) Biraghi (d. Cittadella) Martinho (c, Verona) Marchese (d, Genoa) Lodi (c, Genoa) Ricchiuti (a, svincolato) Augustyn (d, svincolato) Potenza (d, svincolato) Salifu (c, Fiorentina) Paglialunga (c, Saragozza) F.Moretti (c, Spezia) Sciacca (c, Ternana) Cani (a, Carpi) Gomez (a, Metalist) Morimoto (a, JEF United) Biagianti (c, Livorno) Maran (confermato)

CHIEVO Calello (c, Siena) Lazarevic (a, Genoa) Brighenti (d, Vicenza) Coletti (p, Lumezzane) Improta (c, Genoa) Toskic (c, Bari) Tavares (d, Standard Liegi), Granoche (a, Cesena) Pamic (d, Sparta Praga) Acosty (c, Juve Stabia) Sestu (a, Siena) Radovanovic (c, Atalanta) Estigarribia (c, Sampdoria) Bernardini (d, Livorno) Kupisz (c, Jagiellonia) Ardemagni (a, Atalanta) Andreolli (d, Inter) Cofie (c, Genoa) Tallo (a, Roma) Seymour (c, Genoa) Acerbi (d, Sassuolo) Jokic (d, Villarreal) Vacek (c, Sparta Praga) Luciano (c, Mantova) Hauce (a, Racing) Spyropoulos (d, Paok) Pucino (c. Sassuolo) Stoian (c. Genoa) Sannino (nuovo)

FIORENTINA Alonso (d, Bolton) Iakovenko (c, Anderlecht) Joaquin (c, Malaga) Munua (p, Levante) Tomovic (d, Genoa) Bakic (c, Torino) Ambrosini (c, Milan) Mario Gomez (a, Bayern Monaco) Olivera (c, Genoa) Cassani (d, Genoa) Vargas (c, Genoa) Seferovic (a, Novara) Felipe (d, Siena) Cuadrado (c, Udinese) Ilicic (c, Palermo) Rebic (a, Rnk Spalato) Jovetic, (a, Manchester City) Viviano (p, Palermo) Migliaccio (c, Palermo) Llama (c, Catania) Sissoko (c, Psg) Larrondo (a, Siena) Cerci (a, Torino) Felipe (d, Parma) Acosty (c, Chievo) Lazzari (c, Udinese) Seferovic (a, Real Sociedad) Romizi (c, Bari) Toni (a, Verona) De Silvestri (d, Sampdoria) Ashong (d, Spezia) Ljajic (a, Roma) El Hamdaoui (a, Malaga) Montella (confermato)

GENOA Marchese (d, Catania) Cofie (c, Chievo) Tachtsidis (c, Roma) Acerbi (d, Chievo) Gilardino (a, Bologna) Biondini (c, Atalanta) Perin (p, Pescara) Seymour (c, Chievo) Lodi (c, Catania) De Maio (d, Brescia) Konatè (a, Krasnodar) Vrsaljko (d, Dinamo Zagabria) Rafati (c, West Ham) Santana (a, Torino) Centurion (c, Racing) Calaiò (a. Napoli) Fetfatzidis (c. Olympiacos) Stoian (c. Chievo) Bizzarri (p. Genoa) Lazarevic (c, Chievo) Verre (c, Roma) Piscitella (a, Roma) Destro (a, Roma) Alhassan (d, Udinese) Matuzalem (c, Lazio) Olivera (c, Fiorentina) Cassani (d, Parma) Vargas (c, Fiorentina) Improta (c, Chievo) Pisano (d, Palermo) Acquafresca (a, Bologna) Merkel (c, Udinese) Bovo (d, Torino) Caracciolo (a, Brescia) Eduardo (p, Sporting Braga) Tachtsidis (c, Catania) Acerbi (d, Sassuolo) E.Moretti (d, Torino) M.Rigoni (c, Novara) Frey (p, Bursaspor) Immobile (a, Torino) Granqvist (d, Krasnodar) Strasser (c, Reggina) Liverani (nuovo)

INTER Laxalt (c, Defensor) Botta (a, Tigre) Icardi (a, Sampdoria) Andreolli (d, Chievo) Campagnaro (d, Napoli) Handanovic (p, Udinese) Mudingayi (c, Bologna) Belfodil (a, Parma) Longo (a, Espanyol) Capello (a, Bologna) Benedetti (d, Torino) Wallace (d, Chelsea) Taider (c, Bologna) Donati (d, Bayer Leverkusen) Caldirola (d, Werder) Cassano (a, Parma) Alibec (a, Bologna) Bandini (d, Bologna) Romanò (c, Bologna) Benassi (c, Livorno) Bardi (p, Livorno) Stevanovic (c, Torino) Stankovic (c, svincolato) Silvestre (d, Milan) Laxalt (c, Bologna) Longo (a, Verona) Schelotto (c, Sassuolo) Obi (c, Parma) Mazzarri (nuovo)

JUVENTUS Zaza (a, Sampdoria) Leali (p, Brescia) Nocchi (p, Juve Stabia) Ziegler (c, Fenerbahce) Melo (c, Galatasaray) Motta (d, Bologna) Bouy (c, Brescia) Asamoah (c, Udinese) Llorente (a, Athletic Bilbao) Peluso (d, Atalanta) Tevez (a, Manchester City) Ogbonna (d, Torino) Boakye (a, Sassuolo) Iaquinta (a, svincolato) Anelka (a, svincolato) Bendtner (a, Arsenal) Branescu (p, Juve Stabia) Padovan (a, Pescara) Zaza (a, Sassuolo) Masi (d, Ternana) Chibsah (c, Parma) Giaccherini (c, Sunderland) Matri (a, Milan) Marrone (c, Sassuolo) Martinez (c, Novara) Conte (confermato)

LAZIO Perea (a, Deportivo Calì) Novaretti (d, Toluca) Biglia (c, Anderlecht) Felipe Anderson (c, Santos) Vinicius (d, Cruzeiro) Matuzalem (c, Genoa) Alfaro (a, Al Sadd) Sculli (c, Pescara) Elez (d, Hajduk) Candreva (c, Udinese) Berisha (p. Kalmar) Foggia (c, Dubai Fc) Diakité (d, Sunderland) Garrido (d, Norwich) Saha (a, svincolato) Brocchi (c, ritiro) Mendicino (a, Salerinitana) Tuia (d, Salernitana) Zampa (c, Salernitana) Zarate (a, Velez) Bizzarri (p. Genoa) Petkovic (confermato)

LIVORNO Benassi (c, Inter) Piccini (d, Spezia) Bardi (p, Inter) Greco (c, Olympiacos) Valentini (d, Rosario) Mosquera (c, Envigado) Mbaye (d, Inter) Biagianti (c, Catania) Emeghara (a, Siena) Rinaudo (d, Napoli) Biagianti (c, Catania) Botta (c, Inter) Coda (d, Parma) Anania (p. Livorno) Fiorillo (p, Sampdoria) Gentsoglou (c, Sampdoria) Salviato (c, Novara) Bigazzi (c, Olhanense) Nicola (confermato)

MILAN Saponara (c, Empoli) Zapata (d, Villarreal) Vergara (d, Uni. Popayan) Poli (c, Sampdoria) Strasser (c, Parma) Silvestre (d, Inter) Coppola (p, svincolato) Matri (a, Juventus) Kakà (a, Real Madrid) Ambrosini (c, Fiorentina) Bojan (a, Ajax) Yepes (d, svincolato) Taiwo (d, Bursaspor) Petkovic (p, Parma) Comi (a, Novara) Albertazzi (d, Verona) Salamon (d, Sampdoria) Oduamadi (c, Brescia) Kingsley Boateng (a, Catania) K. Prince Boateng (c, Schalke) Petagna (a,Sampdoria) Allegri (confermato)

NAPOLI Armero (c, Udinese) Mertens (c, Psv Eindhoven) Gargano (c, Inter) Rafael (p, Santos) Callejon (c, Real Madrid) Vitale (d, Ternana) El Kaddouri (c, Brescia) Fernandez (d, Getafe) Rafael (p, Santos) Maiello (c, Crotone) Ciano (a, Crotone) Dossena (c, Palermo) Raul Albiol (d, Real Madrid) Higuain (a, Real Madrid) Reina (p, Liverpool) Zapata (a, Estudiantes) Miranda (a, Udinese) Cigarini (c, Atalanta) Grava (d, svincolato) Rinaudo (d, svincolato) Mazzarani (c, Udinese) Campagnaro (d, Inter) Mannini (c, Siena) Rolando (d, Porto) El Kaddouri (c, Torino) Rosati (p, Sassuolo) Cavani (a, Psg) De Sanctis (p, Roma) Hoffer (a, Fortuna Dusseldorf) Gargano (c, Parma) Dossena (d, Sunderland) Donadel (c. Verona) Benitez (nuovo)

PARMA Antonis (c, Sydney) Parolo (c, Cesena) Benalouane (d, Cesena) Mendes (d, Sporting) Modesto (c, Pescara) Musacci (c, Spezia) Okaka (a, Spezia) Mastriani (a, Cerro) Saric (c, Inter Zap.) Bidaoui (c, Lierse) Cordaz (p, Cittadella) Chibsah (c, Juventus) Cassano (a, Inter) Acquah (c, Hoffenheim) Jankovic (c, Stella Rossa) Felipe (d, Fiorentina) Munari (c, Sampdoria) Ishak (a, Colonia) Cassani (d, Genoa) Kone (d, Le Mans) Gargano (c, Napoli) Obi (c, Inter) Jorquera (c. Genoa) Rui (d, Empoli) Strasser (c, Milan) Mariga (c, Inter) Coda (d, Udinese) Saric (c, Crotone) Pigliacelli (p, Pescara) Cordaz (p, Nova Gorica) A.Rossi (d, Pescara) Belfodil (a, Inter) Brandao (d, Cluj) Nwankwo (c, Cluj) Tedeschi (d, Grosseto) Donadoni (confermato)

ROMA Caprari (a, Pescara) Tallo (a, Chievo) Benatia (d, Udinese) Verre (c, Genoa) Destro (a, Genoa) Piscitella (a, Genoa) Maicon (d, Manchester City) Jedvaj (d, Dinamo Zagabria) Strootman (c, Psv Eindhoven) De Sanctis (p, Napoli) Skorupski (p, Gornik) Gervinho (a, Arsenal) Ljajic (a, Fiorentina) Stekelenburg (p, Fulham) Perrotta (c, svincolato) Tachtsidis (c, Genoa) N. Lopez (a, Udinese) Piscitella (c, Pescara) Viviani (c, Pescara) Antei (d, Sassuolo) Piris (d, Deportivo Maldonado) Goicoechea (p, Danubio) José Angel (d, Real Sociedad) Verre (c, Udinese) Brighi (c, Torino) D'Alessandro (c, Cesena) Curci (p, Bologna) Marquinhos (d, Psg) Osvaldo (a, Southampton) Lamela (a, Tottenham) Garcia (nuovo)

SAMPDORIA Eramo (c, Crotone) Regini (d, Empoli) Wszolek (d, Polonia Varsavia) G.Sansone (a, Sassuolo) Fiorillo (p, Livorno) Gentsoglou (c, Livorno) De Silvestri (d, Fiorentina) Zaza (a, Ascoli) Fornasier (d, Manchester United) Gabbiadini (a, Bologna) Salamon (d, Milan) Bjarnason (c, Pescara) Petagna (a, Milan) Zaza (a, Juventus) Icardi (a, Inter) Rossini (d, Sassuolo) Testardi (a, Honved) Piovaccari (a, Steaua Bucarest) Poli (c, Milan) Tissone (c, Malaga) Maxi Lopez (a, Catania) Munari (c, Parma) Romero (p, Monaco) Rossi (confermato)

SASSUOLO Kurtic (c, Palermo) Rossini (d, Sampdoria) Antei (d, Roma) Zaza (a, Juventus) Alexe (a, D. Bucarest) Rosati (p, Napoli) Acerbi (d, Chievo) Farias (a, Chievo) Schelotto (c, Inter) Ziegler (d, Fenerbahce) Floro Flores (a. Genoa) Marrone (c. Juventus) Pegolo (p. Torino) Pucino (c. Chievo) Troianiello (c, Palermo) Boakye (a, Juventus) Di Francesco (confermato)

TORINO Padelli (p, Udinese) Farnerud (c, Young Boys) Glik (d, Palermo) Darmian (d, Palermo) Cerci (a, Fiorentina) Basha (c, Atalanta) Bellomo (c, Bari) El Kaddouri (c, Napoli) Bovo (d, Genoa) Moretti (d, Genoa) Stevanovic (c, Inter) Immobile (a, Genoa) Rodriguez (d, Penarol) Brighi (c, Roma) Larrondo (a, Fiorentina) Pegolo (p, Siena) Pasquale (d, Udinese) Berni (p. svincolato) Bianchi (a, Bologna) Agostini (d, Verona) Bakic (c, Fiorentina) Gomis (p, Crotone) Ogbonna (d, Juventus) Coppola (p, svincolato) Benedetti (d, Inter) Stefanovic (c, Palermo) Ventura (confermato)

UDINESE Faraoni (c, Inter) Milnar (c, Inter Z.) Fernandes (c, Novara) Bubnjic (d, Slaven B.) Widmer (d, Granada) Success (a, Golden E.) Alhassan (d, Novara) Merkel (c, Genoa) Caballero (a, Girona) Jadson (c, Botafogo) N. Lopez (a, Roma) Verre (c, Roma) Lazzari (c, Fiorentina) Douglas Santos (d, Nautico) Benussi (p, Palermo) Armero (c, Napoli) Padelli (p, Torino) Handanovic (p, Inter) Caballero (a, Watford in prestito) Mori (d, Novara) Gerardi (a, Reggina) Benatia (d, Roma) Cuadrado (c, Fiorentina) Candreva (c, Lazio) Asamoah (c, Juventus) Angella (d, Watford) Faraoni (c, Watford) Fabbrini (a, Watford) Success (a, Granada) Mazzarani (c, Modena) Vydra (a, WBA) Pasquale (d, Torino) Guidolin (confermato)