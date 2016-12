11:45 - Federica Pellegrini e Filippo Magnini ci sanno fare con l'acqua. E lo dimostra il video pubblicato dalla campionessa su Twitter. In vacanza a Capri, i due si sono infatti buttati in mare da una scogliera altissima, mostrando grande coraggio davanti a numerosi turisti. Altro che Higuian, uscito malconcio da un tuffo in barca sempre a Capri. Questo sì che è un volo da professionisti...