Mercato, ultime due settimane: i voti alle big

Esattamente tra due lunedì, il 2 settembre, finirà anche questo calciomercato, che in controtendenza con la situazione di crisi e con la perdita di peso specifico del nostro calcio (e dei nostri club) rispetto alla concorrenza europea, non ha lesinato qualche "colpo" degno dei vecchi tempi. Le prime due giornate di campionato diranno una parola importante sulle nuove squadre, offriranno un "exit-poll" sul mercato delle squadre e in particolare di quello delle più accreditate protagoniste: noi ci proviamo oggi, al minuto zero della Serie A, soprattutto per fare il punto su quello che ancora potrebbe succedere nel mondo dei telefonini e dei contratti nei prossimi 14 giorni.

JUVENTUS voto 8

Alla corazzata bi-campione è stato aggiunto Tevez: che basta e avanza, anche al netto degli altri due acquisti, Llorente e Ogbonna, che il precampionato prima e la Supercoppa poi sembrano già destinare a un ruolo di alternative, importanti, ma pur sempre alternative. Che altre squadre non si sognano nemmeno di avere.



Cosa manca: Un esterno sinistro, visto che nonostante l’ottimo rendimento, Conte vorrebbe reintegrare Asamoah nel suo ruolo originale di interno di centrocampo. L’obiettivo, è noto, è Zuniga, ma il Napoli è cliente difficilissimo. I



Il colpo migliore: Tevez



La cessione importante: Giaccherini, sacrificato agli equilibri del budget destinato alla campagna acquisti. Ma come jolly di centrocampo buono per tappare qualsiasi buco non è ancora stato sostituito.





NAPOLI voto 8,5

De Laurentiis non fa cassa, o perlomeno tiene in banca solo lo stretto necessario per tenere rigorosamente floridi i conti della società. I soldi – tantissimi – di Cavani sono stati reinvestiti a cominciare dall’acquisto di Higuain, operazione che – insieme a quella compiuta dalla Juventus con Tevez – merita senz’altro la medaglia d’oro dei movimenti in entrata del mercato italiano. Con il “Pipita”, altri innesti mirati e pensati, con identikit simili: giocatori giovani, molto tecnici, già in possesso di esperienza internazionale. Da tenere d’occhio, soprattutto, il belga Mertens, esterno d’attacco che potrebbe scardinare i fortini italiani.



Cosa manca: Un difensore centrale e un vice-Higuain. Più importante il primo, visto che nei test è stato proprio il reparto arretrato a suscitare qualche perplessità in più rispetto al resto. Se il ds Bigon riuscirà a chiudere per Astori, sarà davvero un mercato da ricordare, sotto il Vesuvio.



Il colpo migliore: Higuain



La cessione importante: Troppo facile dire Cavani, allora una citazione anche per Hugo Campagnaro, la cui esperienza e il carisma maturato avrebbero aiutato non poco Benitez nel suo compito.





MILAN voto 5,5

I rossoneri continuano sulla via dell’austerity, gli occhi rimangono ben fermi sui libri mastri e gli eventuali colpi vanno finanziati a fronte di altrettante ben remunerate cessioni. In rampa di lancio, nei piani di Allegri e Galliani, c’erano Boateng e Robinho: nessuna delle due possibilità si è concretizzata e al tecnico, per il momento, non è rimasto che accontentarsi di Poli e del giovane Saponara, che in realtà era già stato preso a gennaio (ed è infortunato per giunta). Dovuto all’urgenza infortuni – e non tanto a una precisa volontà – l’arrivo di Silvestre dall’Inter.



Cosa manca: Non poco, per coltivare ambizioni in patria e in Champions. Il club è impegnato su Honda data la volontà di avere un trequartista puro alle spalle di Balotelli ed El Shaarawy. Si cerca anche una punta centrale: evidentemente il recupero di Pazzini prevede ancora tempi lunghi. Ma anche un altro difensore centrale (magari pronto a giostrare anche da terzino) e un altro centrocampista che – come Poli – sappia abbinare qualità e quantita sono pedine che il Milan dovrebbe cercare di fare sue.



Il colpo migliore: Poli



La cessione importante: Ambrosini, una partenza dolorosa più dal punto di vista ambientale e di gestione dello spogliatoio che tecnica. Anche in un ruolo marginale, la sua esperienza sarebbe servita ancora a questo Diavolo.







FIORENTINA voto 7,5

Mario Gomez è una bomba H, Joaquin siamo lì e questo potrebbe pure bastare. Invece sono arrivati Ilicic dal Palermo, e ancora il difensore Alonso, e la bandiera milanista Ambrosini, e ancora c'è un Giuseppe Rossi nuovo di zecca pronto a tornare uno dei più scintillanti attaccanti nostrani. Se si considera che tutto ciò è stato controbilanciato dalla cessione, pesantissima ma ormai inevitabile, di Jovetic bisognerebbe solo applaudire. Invece c'è qualcosina che stride, c'è un bel buco dalle parti della porta e la questione-Ljajic col Milan ha forse privato Pradé dei fondi necessari a risolvere il problema dei pali. Ma c'è ancora tempo per rimediare.



Cosa manca: Emergenza portiere, Neto e Munua non paiono proprio avere il dna del portiere di Serie A, figuriamoci di una Serie A importante. E il problema è che il flop della trattativa con Julio Cesar non ha avuto per ora un seguito con altri numeri 1 di livello. Il sempreverde Sorrentino, a questo punto, risulta la prospettiva più praticabile. E a costi limitati (o magari assenti) non sarebbe male assicurarsi un altro centravanti classico alle spalle di SuperMario Gomez...



Il colpo migliore: Gomez



La cessione importante: Jovetic, certamente, anche a fronte di un eventuale partenza last-minute di Ljajic. I tifosi viola si consolino con i 30 e rotti milioni entrati nelle casse e ricordando come il delizioso putto montenegrino avesse spesso alternato gioie a dolori (fisici) sottoforma di numerosi infortuni. Entra nella bellissima galleria dei numeri 10 dell'Arno e arrivederci.





ROMA voto 6,5

A livello di acquisti, la pagella sarebbe meritevole di ben altra valutazione: Strootman era inseguito da mezza Europa, Benatia è stato senza discussione uno dei difensori più regolari e affidabili delle ultime tre stagioni italiane, De Sanctis e Maicon sono due vecchietti che tuttavia portano con loro una dote mica da ridere. A raffreddare gli umori della piazza (e di Luis Garcia?) ci sono però le cessioni: a Trigoria sono entrati oltre 50 milioni cash, ma se ne sono andati Marquinhos e Osvaldo, vale a dire il giovane gioiello della difesa e il giocatore che – anche a fronte della sua difficile gestione personale – ha assicurato un patrimonio di gol importante oltre che il tasso qualitativo necessario per assecondare il genio di Totti.



Cosa manca: La partenza di Osvaldo apre una falla da tappare alla svelta: Destro non è ancora pronto al rientro e dunque c’è la necessità di acquisire (e alla svelta) una punta centrale. Requisiti: esperienza, abitudine al tabellino dei marcatori, disponibilità a farsi da parte quando l’ex-Siena tornerà a pieni giri. Si fa il nome di Gilardino. Il resto è abbastanza a posto, forse potrebbe esserci spazio per un rinforzino ulteriore in difesa.



Il colpo migliore: Strootman



La cessione importante: Osvaldo, la curva e la tifoseria sono state accontentate, ma trovare un terminale di gioco subito capace di fare gol in Italia non sarà facilissimo.





LAZIO voto 6

Un plotone di giocatori esteri capitanato dall’argentino Biglia, già regista dell’Anderlecht. Tutti da verificare, tutti che devono trovare un posto al sole. Forse, dopo la tonitruante sconfitta in Supercoppa Italiana, sarà più facile, specie per Novaretti e Anderson, rispettivamente difensore argentino e centrocampista brasiliano. La logica lotitiana è stata essenzialmente quella di un allargamento della rosa senza grosse fratture al portafoglio, al solito. Eventuali colpi di coda saranno giustificati solo da sacrifici che, al momento, non sono in programma.



Cosa manca: Numericamente la rosa è a posto, qualitativamente manca qualcosa in difesa, dove la coppia Biava-Dias (vedi Supercoppa) accusa qualche ruggine dovuta agli anni e anche nel reparto esterni dove, in assenza di Konko, Cavanda non garantisce ancora sonni tranquilli. Nel caso di partenza di Kozak, servirà anche un altro attaccante da tenere pronto in caso di forfait del duo Klose-Floccari.



Il colpo migliore: Biglia



La cessione importante: Diakité. Una gestione "lotitiana", sullo stile del precedente-Pandev, che forse, alla fine, non ha fatto il bene della Lazio, che non ne ha avuto benefici né economici, né tecnici.



INTER voto 6,5

Delle “sette sorelle” ai vertici del campionato italiano è stato senz’altro quello nerazzurro il mercato più vario, controverso, in altalena. Partenza forte con l’acquisto di Icardi, uno degli attaccanti-rivelazione della scorsa stagione, aggiunto all’arrivo a costo zero, già noto da tempo, di Campagnaro. Poi una lunga stasi determinata soprattutto dalla complessa vicenda della trattativa Moratti-Thohir, una parentesi ancora aperta in cui sono stati inseriti Belfodil e Wallace, “nuovo Maicon” giunto in prestito dal Chelsea. Ma l’impressione è che l’Inter possa davvero accendere i fuochi di artificio negli ultimi giorni di mercato (e il fresco arrivo di Taider può essere un aperitivo) grazie al definitivo passaggio di consegne societario. E allora il voto – e la considerazione generale del gruppo nerazzurro – salirebbe di parecchi punti.



Cosa manca: Un esterno (possibilmente sinistro), un centrocampista, un attaccante che – in attesa di Milito e degli acerbi Icardi e Belfodil – trovi stabilmente la porta avversaria. Un panorama indubbiamente complicato, ma soprattutto dal punto di vista economico: se invece giungesse lo sblocco-Thohir, ci sono già nomi e cognomi, quelli di Isla, Nainggolan e – udite udite – occhio al gran ritorno di Samuel Eto’o.



Il colpo migliore: Campagnaro



La cessione importante: Cassano, un addio che non può non fare discutere. Mazzarri ha detto no, la società lo ha accontentato e Fantantonio l’ha presa male. Non ha lasciato il segno, ma nell’Inter disastrata della scorsa stagione sarebbe stato comunque arduo: la sua indiscutibile qualità potrebbe essere persino rimpianta.