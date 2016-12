Mondiali Mosca, il bacio tra le atlete russe non era di protesta

- Le due atlete russeche si sono baciate sulle labbra per l'oro nella, hanno smentito che il loro fosse un gesto di protesta contro la. Il bacio era per la vittoria e nient'altro, non c'era alcun retropensiero", hanno detto tramite la portavoce della federazione

Tatyana Firova e Kseniya Ryzhova, che non hanno voluto parlare personalmente della questione. Il loro bacio era stato interpretato da alcuni media occidentali come una sfida alla controversa legge che vieta la propaganda omosessuale in presenza di minori. Il bacio sulle labbra anche tra persone dello stesso sesso rientra nella tradizione sovietica (celebre quello di Brezhnev a Honecker) ed è tuttora diffuso tra i russi per salutarsi o congratularsi affettuosamente.

Oggi la stampa russa ha completamente ignorato quel bacio apparentemente "saffico": il gesto era arrivato due giorni dopo le dichiarazioni e poi la marcia indietro dell'atleta russa Yelena Isinbayeva che, in un primo momento, aveva pubblicamente sostenuto la controversa legge anti-gay del governo russo, per poi smentire affermando di essere stata "fraintesa" a causa della sua non perfetta conoscenza della lingua inglese.