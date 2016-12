Atletica, Mondiali: oro Giamaica nella 4x100 e tripletta per Usain Bolt

foto LaPresse Correlati Bolt come Carl Lewis: dieci e lode 17:33 - Come previsto, va alla Giamaica con il tempo di 37"36 l'oro nella 4x100 uomini nell'ultima giornata dei Mondiali di atletica di Mosca. Per Usain Bolt è il terzo oro nella rassegna russa dopo quelli nei 100 e nei 200. Con questo successo il velocista giamaicano eguaglia i podi iridati di Carl Lewis (dieci ma con due argenti), ottenendo l'ottavo titolo mondiale. Argento agli Stati Uniti e bronzo al Canada, dopo la squalifica della Gran Bretagna. - Come previsto, va allacon il tempo di 37"36 l'oro nella 4x100 uomini nell'ultima giornata dei Mondiali di atletica di Mosca. Perè il terzo oro nella rassegna russa dopo quelli nei 100 e nei 200. Con questo successo il velocista giamaicano eguaglia i podi iridati di(dieci ma con due argenti), ottenendo l'ottavo titolo mondiale. Argento aglie bronzo al, dopo la squalifica della Gran Bretagna.

A ben guardare, però, i podi di Bolt pesano di più di quelli del mito: otto ori e due argenti del fulmine giamaicano contro gli otto ori, un argento e un bronzo di Lewis. Otto ori anche per un'altra leggenda come Michael Johnson. Il quartetto giamaicano ha chiuso in 37"36, seconda prestazione stagionale, e ha preceduto gli Stati Uniti, argento con 37"66 e la Gran Bretagna, poi squalificata per invasione di corsia. Il bronzo è andato così al Canada.