Mondiali: Alessia Trost in finale nel salto in alto 

foto LaPresse 15:26 - Alessia Trost non ha fallito e ha superato il primo esame ai Mondiali di atletica a Mosca. La ventenne azzurra ha conquistato la finale del salto in alto con una prova senza sbavature saltando le misure 1.78, 1.83, 1.88 e 1.92. Sabato la caccia alle medaglie e sognare è possibile. Anche le dichiarazioni della Trost, dopo la qualificazione, sono incoraggianti: "Ho provato buone sensazioni e non ho avvertito pressioni particolari"

Una prova convincente senza errori e senza fatica per la Trost. Con lei solo sette atlete non hanno mai abbattuto l'asticella: le russe Chicherova, Shkolina e Gordeeva, la svedese Green, la lituana Palsyte e la spagnola Beitia. Ha rischiato, invece, di non qualificarsi una delle grandi favorite, la Barret che passa a 1.83 solo al terzo tentativo. Saranno in tredici a giocarsi le medaglie e l'azzurra può sorprendere. "Tecnicamente ho solo da rivedere il penultimo appoggio della rincorsa: mi è parso un po' "balzato", figlio di una ritmica non perfetta. Ma è un dettaglio, si sistema in fretta. La pedana, come già si era intuito durante l’eptathlon, con la belga Thiam capace di volare a 1.92, risponde benissimo", il commento sulla gara di Alessia. La ventenne di Pordenone è serena: "Vivrò una vigilia tranquilla. Avevo detto che sarebbe stato opportuno superare ogni misura della qualificazione al primo tentativo. Ci sono riuscita e sono serena. E tanto meglio se non è servito arrivare a 1.95 come avevo previsto...".

Niente da fare invece per le altre due italiane in gara nella sessione mattutina. Marta Milani ha ottenuto il sesto tempo nella prima batteria degli 800, mentre Gloria Hooper si è classificata quarta nella sua batteria dei 200: entrambe non hanno centrato la qualificazione.