La Federnuoto a Federica Pellegrini: "In sei anni ha ricevuto 750mila euro"

- E' guerra tra. Dopo lo sdegno sollevato dall'azzurra per i 3mila euro ricevuti per gli ori ai Mondiali di Roma, la Fin ha risposto: "Dal 2006 al 2012 ha ricevuto, nello specifico di Roma ben 147mila". "Sono allibita - la controreplica - Al calcolo ragionieristico sui premi sarebbe fin troppo facile rispondere con l'elenco di medaglie e primati dal 2004 a oggi". Lo sponsor: "Le daremo noi i premi".

A poche ore dal tuono di Federica Pellegrini e i presunti 3mila euro pagatogli per aver vinto due ori ai Mondiali di Roma nel 2009, è arrivata la replica stizzita della Federnuoto: "Dal 2006 al 2012 la Pellegrini ha ricevuto 750mila euro, a Roma 2009 sono 147mila. Somma che rispecchia criteri meritocratici uguali per tutti gli azzurri". La Fin inoltre spiega nel dettaglio i pagamenti: "I 147mila euro sono arrivati grazie alle due medaglie d'oro, ai tre record mondiali e il piazzamento nella 4x200sl. Inoltre sono stati erogati contributi alle società per l'alto livello relativi a criteri specifici meritocratici e per particolari esigenze motivate".

A mettere altra benzina sul fuoco però è Gianluigi Cimmino, ad del gruppo Yamamay, uno degli sponsor di Federica Pellegrini: "Ho dato il mio impegno a dare noi i premi che non ha avuto. Queste cose le abbiamo denunciate quando come Jaked abbiamo lasciato la Fin e adesso c'è l'occasione per rompere questo sistema clientelare che regge la federazione e mandare tutti a casa. Non producono risultati e fanno male allo sport. Quanto denunciato da Federica Pellegrini, a cui va tutto il nostro appoggio - conclude Cimmino - , è un'evidente ingiustizia: sono elargiti premi alle società dell'orbita di Barelli, del fratello e del suo gruppo dirigenziale che lo sostiene a scapito di altre che non fanno parte di questo ciambellone magico".