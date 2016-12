foto Ap/Lapresse

12:54

- "Per favore, vi chiedo che preghiate per me, perché anch'io, nel campo in cui Dio mi ha posto, possa giocare una partita onesta e coraggiosa per il bene di tutti noi". Queste le parole di papa Francesco, al termine del suo discorso alle delegazioni di Italia e Argentina. "Sarà un po' difficile per me fare il tifo, ma per fortuna è un'amichevole. E che sia veramente così, mi raccomando", ha aggiunto.