Federica Pellegrini contro la Fin: "Gli ori di Roma 2009 valgono 3mila euro"

foto LaPresse 19:12 - Una sorpresa poco gradita ha accolto Federica Pellegrini al rientro dalle vacanze in Sardegna. La campionessa azzurra si è imbattuta in un articolo della Gazzetta, nel quale si legge: "Nel consiglio federale pre-vacanze, ratificati i premi relativi al 2009. Clamorosamente Federica Pellegrini percepirà 3000 euro per i successi in 200-400 sl ai Mondiali di Roma". In realtà, replica la Federnuoto, Fede avrebbe già incassato circa 60mila euro. - Una sorpresa poco gradita ha accoltoal rientro dalle vacanze in. La campionessa azzurra si è imbattuta in un articolo della Gazzetta, nel quale si legge: "Nel consiglio federale pre-vacanze, ratificati i premi relativi al 2009. Clamorosamente Federica Pellegrini percepirà 3000 euro per i successi in 200-400 sl ai Mondiali di Roma". In realtà, replica la, Fede avrebbe già incassato circa

Dopo avere letto il quotidiano, Fede ha fotografato l'articolo e l'ha postato sul proprio profilo di Twitter con un commento sarcastico: "Questo è quello che ho guadagnato vincendo 2 mondiali con 3 record del mondo in una sola edizione! Fate voi!".



E ancora: "Sono felice che sia ufficiale! Mi spiegheranno anche perché!". La notizia non è piaciuta nemmeno ai fan di Federica Pellegrini, che hanno iniziato a manifestare solidarietà alla nuotatrice con una serie di post dal contenuto ironico.

LA FIN RISPONDE ALLE ACCUSE: "SONO 60MILA"

La replica della Federnuoto, però, non si è fatta attendere. In realtà, Federica avrebbe già incassato nel 2010 i premi per il Mondiale di Roma e, quanto all'entità, è quella stabilita prima di ogni rassegna internazionale. Dunque, gli ori di Roma valevano oltre trentamila euro ciascuno.



"La Fin stabilisce ogni anno agonistico una tabella premi a favore degli atleti che si classificano nei primi posti della competizione internazionale - fa sapere la federazione - e ha già erogato agli atleti interessati, i premi relativi ai campionati del mondo di Roma 2009, europei di Budapest 2010, campionati del mondo di Shanghai 2011, Europei di Debrecen 2012 e Olimpiadi di Londra 2012, per i piazzamenti non coperti dai contributi del Coni. Gli importi sono comunicati alla vigilia della manifestazione. I premi stabiliti e comunicati per i mondiali di Barcellona 2013 per il settore nuoto, in linea con quelli degli anni precedenti, ammontano a 35.000 euro per il primo posto, 18.750 euro per il secondo, 11.250 euro per terzo, 4.000 euro per il quarto, 3000 euro per il quinto, 2500 euro per il sesto, 1500 euro per il settimo e 1000 euro per l'ottavo".



La Federazione spiega che nell'ambito dell'attività di alto livello vengono riconosciuti degli incentivi: e qui il nodo che ha scatenato la polemica, perché Alessia Filippi per le due medaglie vinte a Roma ha percepito 20 mila euro. "In ragione dell'andamento finanziario - si legge - e al fine di premiare ed incentivare le società per i risultati ottenuti dai propri atleti tesserati, la federazione ha riconosciuto anche per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 contributi alle società per l'attività di "alto livello" riferiti ai risultati dei loro atleti tesserati. In tal senso vengono adottati parametri oggettivi in considerazione di un eventuale tesseramento per società militari e di assistenza continua presso Centri Federali. Inoltre la Fin, in ragione di casi particolari, ed in ragione di attività organizzativa o di sostegno di carattere tecnico, logistico e sanitario, può erogare contributi specifici qualora si renda necessario e nell'interesse della Federazione stessa, col fine di poter garantire le condizioni ideali di preparazione e di partecipazione adeguata degli atleti di interesse nazionale".