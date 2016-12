Atletica, Mondiali di Mosca: Elisa Rigaudo quarta nella 20 km di marcia

- Sfuma a pochi metri dall'arrivo la medaglia di bronzo per, nellaai Mondiali di atletica in corso a. L'azzurra, in testa fino a metà gara, ha ceduto nel finale e ha chiuso al quinto posto. L'oro è andato alla russa, olimpionica ai Giochi di, che ha preceduto la connazionale. La cineseha conquistato la medaglia di bronzo.

"Ero partita per vincere una medaglia, ma sono soddisfatta lo stesso perché ho fatto una corsa da protagonista", ha detto l'azzurra a fine gara.

"Ho dovuto iniziare così forte perché altrimenti le avversarie mi avrebbero mangiato - ha spiegato la piemontese -. Ero preparata all'arrivo dell'Armata Rossa, le russe sono fortissime nella seconda parte della gara, per questo ho cercato di guadagnare subito il massimo vantaggio possibile". "Comunque sono soddisfatta perché ho corso da protagonista, impostando la gara secondo i miei ritmi, sempre davanti e non dietro a inseguire, come ai mondiali di Daegu nel 2011, dove sono arrivata sempre quarta", ha aggiunto, assicurando di non aver nulla da recriminare o da rimproverarsi.

"Quando sono partita - ha continuato - avevo promesso a mia figlia Elena di portarle la mascotte che danno insieme alla medaglia: sarà per la prossima volta. Ora magari potrebbe starci anche un fratellino per mia figlia...".