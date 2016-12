14:24 - "Vedessi cosa so fare con i piedi". Finisce così l'incredibile video che ritrae Mario Balotelli seduto al pianoforte mentre suona l'inno d'Italia sotto gli occhi attoniti del compagno di Nazionale Andrea Pirlo. Le immagini della clip virale stanno facendo rapidamente il giro del mondo, ma i dubbi sulla veridicità delle riprese sono molti. E se fosse solo un fake girato appositamente per uno spot? Il sospetto, in effetti, è forte...

MARIO AL PIANO