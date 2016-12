Mondiali atletica, Bolt è a Mosca: "Voglio 3 ori"

Il velocista caraibico sembra avere le idee chiare: "Anche se mi dite che contro di me non ci sarà praticamente nessuno, io mi sento molto motivato - ha spiegato Bolt, intervenuto all'inaugurazione del Puma Yard, che sarà la casa della Giamaica nel corso dei Mondiali -: voglio mostrare al mondo che sono ancora io. Voglio sempre vincere ogni corsa nella quale gareggio: cerco di correre nel modo più veloce che posso, e cercare di avvicinarmi ai record, anche se non faccio previsioni sui tempi che otterrò qui".

Bolt commenta poi i casi che hanno coinvolto gli ex rivali Asafa Powell e Tyson Gay: "Non voglio dare giudizi finché non ci sarà un verdetto finale, bisogna aspettare e vedere: comunque è stata una cosa triste. Quanto a me - ha concluso il campione -, possono congelare il mio sangue per 50 anni: supero molti controlli del sangue ogni stagione, per me non ci sarebbe nessun problema. Qualunque data decidano per i controlli a distanza di anni, per me va bene".