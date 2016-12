Mondiali, pallanuoto: l'Italia non c'è più, bronzo Croazia

non riesce a tenere testa allae perde la finale per il 3°-4° posto dei. Da dimenticare la prova offerta dalche, come in semifinale contro ilnon riesce mai ad entrare in partita e subisce lo strapotere dei balcanici: finisce, che conquistano il bronzo e riservano la medaglia di legno agli azzurri. L'oro va all': 8-7 al Montenegro nella finalissima.

E pensare che nel primo quarto l'Italia era anche riuscita a rimanere in gara, limitando i danni e rispondendo con le reti diai vantaggi croati del fenomenale; già il primo quarto, però, finisce 4-2 in favore dei balcanici. Nel secondo poi gli uomini di Ivica Tucak prendono il largo e chiudono all'intervallo lungo sull'8-3 (unica rete italiana ancora di Giorgetti).

Nella ripresa si scaldano gli animi e gli arbitri non contribuiscono certo a calmare le acque, espellendo Sandro Sukno e Amaurys Perez in via definitiva per un normale contatto di gioco. L'Italia trova l'8-4 con un Alex Giorgetti (tripletta per lui) ma spreca troppo e non riesce a rientrare in scia, complici errori di mira sia nell'ultimo passaggio che nelle conclusioni. E' la rete di Jokovic sul finale del periodo a rendere il quarto tempo una pura formalità. I croati si limitano ad amministrare e conducono con tranquillità in porto la sfida: la doppietta di Felugo, la prima marcatura al Mondiale di Napolitano e la rete di Obradovic servono solo a fissare il punteggio sul 10-8 conclusivo.