Mondiali di nuoto: Dotto e la staffetta donne al buio

- Finali senza squilli per l'Italia in vasca ai Mondiali di nuoto di Barcellona.chiudono al settimo posto nella staffetta 4x200 stile libero. Le azzurre fermano il cronometro in 7'57"91 in una gara dominata dagli Stati Uniti, oro in 7'45"14. Argento Australia, bronzo Francia. Nella gara regina, i 100 stile libero,non va oltre l'ottavo posto in 48"58.

"Sono passato troppo piano e sono rimasto fuori gara. Mi dispiace, potevo fare meglio, non da podio, ma speravo di fare un tempo migliore". Oro all'australiano James Magnussen (47"71) che conferma il titolo di Shanghai e si prende la rivincita sull'americano Nathan Adrian, argento qui ma ora a Londra. Bronzo per l'altro americano James Feigen. Medaglia d'oro, la 13esima ai mondiali, per Ryan Lochte: l'americano vince nettamente i 200 misti (1'54"98) davanti al giapponese Hagino, argento, e al brasiliano Thiago Pereira, bronzo.

Delusione per il pubblico di casa con Mireia Belmonte Garcia che si deve accontentare della medaglia d'argento nella finale dei 200 farfalla: oro alla cinese Liu Zige (2'04"59) e bronzo per l'ungherese Katinka Hosszu. I 50 rana femminili sono della Cina: oro a Zhao Jing in 27"29 davanti a Fu Yuanhui, argento, e alla giapponese Aya Terakawa, bronzo. Si ferma in semifinale l'avventura di Federico Turrini nei 200 dorso: l'azzurro chiude con l'ottavo tempo la sua gara, 1'59"16, e resta fuori dalla prova per le medaglie. Dominano gli americani: miglior crono per Tyler Clary (1'55"16) davanti a Ryan Lochte. Regala ancora emozioni la rana: dopo i 100, col record del mondo della Meilutyte, ecco che nella prima semifinale dei 200 la danese Rikke Moller Pedersen sbriciola il primato di Rebecca Soni e migliora di quasi 5 decimi, fermando il cronometro in 2'19"11. Grande risposta anche per la russa Yuliyia Efimova che chiude in 2'19"85, anche lei sotto il muro del 2'20". In finale anche Micah Lawrence e Marina Garcia Urzainiqui. Nelle semifinali dei 100 donne brilla la svedese Sarah Sjorstrom, che vola in finale con il miglior tempo, 52"87. Bene anche le olandesi Kromowidjojo e Heemskerk, l'americana Franklin e la tedesca Steffen. Nei 200 rana volano in finale l'ungherese Daniel Gyurta e il tedesco Marco Koch, nettamente davanti agli altri.