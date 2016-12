L'ex star della nazionale inglese Kenny Sansom ora dorme su una panchina

- Sconvolgente ammissione dell'ex stella della nazionale inglese,, che ha confessato al Sun di dormire su una panchina a causa delle sue dipendenze da. Sansom, 86 presenze con la maglia della Nazionale tra il 1979 e il 1988, ai tempi dell'guadagnava 1.200 sterline a settimana e viveva in una casa da 1 milione, orae la sua famiglia teme per la sua vita: "Sono un senza tetto ormai da 10 anni", ha ammesso l'ex calciatore.

Il secondo difensore per numero di presenze coi Leoni inglesi (dietro solo ad Ashley Cole), ha mano a mano sperperato la sua fortuna bevendo e scommettendo e ora gli unici beni che possiede sono un cellulare, un paio di magliette che porta nello zaino e l'immancabile bottiglia di rosato. Kenny ne beve 7 ogni giorno. Nella biografia uscita nel 2008 ("To Cap It All…My Story"), Sansom raccontava che anche durante i giorni da calciatore lottava quotidianamente contro i suoi demoni, ma la prima volta che parlò pubblicamente dei suoi problemi risale al 2011. Solo qualche mese dopo, fu trovato collassato vicino all'Emirates Stadium e fui ricoverato.

Il suo allenatore ai tempi dei Gunners, George Graham, si è detto sorpreso di saperlo in rovina e gli ha consigliato di rivolgersi all'Associazione Calciatori, che potrebbe aiutarlo con quello che sta passando: "Era un giocatore fantastico - ha detto Graham - un modello di professionalità. Alcune persone sanno gestire il successo, altre no. So che Tony Adams frequenta la clinica Sporting Chance, se fossi Kenny mi metterei in contatto con loro. Sono sicuro che sarebbero di grande aiuto per lui".

La sorella maggiore si Kenny, invece, è meno ottimista: "Dopo l'intervista che ha rilasciato è sparito, non sapèpiamo dove sia, mi sta spezzando il cuore. Temo che presto potremmo trovarlo morto in una strada da qualche parte", ha detto.