Pallanuoto, l'Italia batte 4-3 la Spagna e vola in semifinale

foto LaPresse 11:04 - L'Italia della pallanuoto prosegue il suo cammino ai Mondiali a Barcellona conquistando la semifinale. Il Settebello batte 4-3 i padroni di casa della Spagna. I primi 2 quarti si sono chiusi sul punteggio di 3-3 con reti di Giorgetti, Figari e Figlioli per gli azzurri e di Perrone, Espanol e Molina per i padroni di casa. Ad inizio terzo quarto si decide l'incontro con il rigore di Figlioli che fissa il punteggio sul 4-3 finale. Ora il Montenegro.

Negli ultimi conclusivi minuti, la difesa dell'Italia sale in cattedra concedendo poco o nulla agli avversari.

Il Settebello, campione in carica, tornerà in vasca giovedì alle 21.45 contro il Montenegro (che ha sconfitto la Croazia) per la semifinale Mondiale.

CAMPAGNA: "DEDICATO AI MORTI IN IRPINIA"

"Ho capito che avremmo vinto - ha detto il ct Sandro Campagna dopo la gara - quando ho visto che loro la volevano mettere sul piano dell'aggressività e ai miei ho detto di non raccogliere le provocazioni. I ragazzi hanno preso energie nel profondo del cuore e sono contento per loro. Per questo dico loro "bravi". "Questa vittoria - aggiunge il ct - è dedicata Dedicato a chi non c'è più, ai morti dell'Irpinia". Figlioli già pensa alla semifinale: "Partite del genere mi risvegliano dei ricordi bellissimi. Ma vorrei averne altri di questo tipo. Le squadre migliorano ogni partita e c'è la stanchezza. Con il Montenegro in semifinale ci conosciamo, sarà una battaglia".