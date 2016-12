Milan: preso Matias Silvestre, per Honda si apre uno spiraglio

Dopo il brutto infortunio occorso a Bonera (rottura della rotula, 2-3 mesi di stop) quindi, il Milan corre subito ai ripari e chiude per il difensore più prolifico della Serie A negli ultimi tre anni (11 gol nonostante l'anno scorso non abbia mai segnato). A spingere Galliani e Braida ad accelerare la trattativa, gli infortuni occorsi in mattinata a Mexes e De Sciglio, che salteranno entrambi l'Audi Cup (prima partita mercoledì con il Manchester City).

Sul fronte Keisuke Honda, invece, continua il lavoro ai fianchi da parte degli intermediari rossoneri per provare a convincere il CSKA Mosca a lasciar partire il giapponese fin da subito, accettando l'offerta di 3 milioni. Il trequartista giapponese spinge con il club per provare a forzare la mano, gli emissari del Milan cercano un'intesa e novità importanti potrebbero arrivare già in serata, come confermato da Galliani prima di partire per Monaco: "Si è aperto uno spiraglio, può darsi che veda il presidente dei russi già in Germania".