Mondiali: Scozzoli quinto nei 100 rana 

- Nulla da fare per Fabio Scozzoli e Ilaria Bianchi ai Mondiali di nuoto in corso a Barcellona. L'azzurro è arrivato quinto nella finale dei 100 rana chiudendo in 59"70 a cinque centesimi dalla medaglia di bronzo. L'oro è andato all'australiano Sprenger che ha nuotato in 58"70 davanti a Van der Burgh e Lima. La nuotatrice italiana, invece, si è classificata sesta nei 100 farfalla con il tempo di 58"11. Oro alla svedese Sjostrom.