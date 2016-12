Pallanuoto, Mondiali: il Settebello vola ai quarti

- Prosegue sicura la marcia della. Agli ottavi di finale il Settebello, campione del mondo uscente, allenato da Alessandro Campagna travolge 11-3 la Cina e stacca il biglietto per i quarti dove affronterà la Spagna, uscita vittoriosa per 10-6 dalla sfida contro gli Stati Uniti.

Per gli azzurri c'era un solo rischio, quello di sottovalutare l'impegno e di non entrare in vasca con la giusta concentrazione contro un avversario decisamente più debole. Non è stato così: la squadra di Campagna, campione del mondo in carica, ha mostrato una buona organizzazione difensiva e la giusta concretezza al momento di concludere. Nel tabellino dei marcatori spicca il poker di Giorgetti, ma c'è gloria anche per Felugo (2), Gallo (2), Aicardi (2) e Presciutti. "Avevo chiesto ai miei giocatori di restare concentrati per tutta la partita, lo hanno fatto - commenta Campagna a fine gara ai microfoni di Raisport -. Ora archiviamo questa fase e ci tuffiamo nella settimana che conta, ci faremo trovare pronti. La Spagna? Una sfida che va preparata nei dettagli, una partita che tutti vorrebbero giocare".

Alle Furie Rosse le motivazioni contro gli azzurri non mancheranno, considerato che gli iberici hanno almeno due sconfitte cocenti da vendicare, a partire da quella delle Olimpiadi di Barcellona 1992 quando l'Italia si laureò campione vincendo 9-8 dopo tre tempi supplementari. C'è poi il ko più recente, incassato due anni fa ai quarti di finale dei Mondiali di Shanghai: gli azzurri in quell'occasione si imposero piuttosto nettamente (10-6). Ora la Spagna ha la possibilità di prendersi una rivincita. L'appuntamento in vasca è per martedì alle 21.45.