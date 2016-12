17:25 - Rooie Marck, ultrà storico del Feyenoord, era da tempo malato di un male incurabile e gli erano ormai rimasti pochi giorni di vita. Il club olandese, in accordo con i tifosi, ha così deciso di regalargli un pomeriggio da sogno dedicandogli il primo allenamento della stagione: stadio gremito, coreografia e cori tutti per lui. Rooie, profondamente commosso, è riuscito ad alzarsi dalla barella per compiere un giro di campo e ringraziare i tifosi. Pochi giorni dopo, Rooie è morto…