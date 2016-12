Mondiali, pallanuoto: Settebello primo nel girone

foto LaPresse 15:54 - Tris per il Settebello che nella terza giornata della prima fase batte 12-6 il Kazakistan e chiude primo nel girone D ai Mondiali di di Barcellona. L'Italia di pallanuoto del ct Sandro Campagna domenica affronterà la Cina alle 20.10 nel match valido per gli ottavi di finale. Tutto facile per gli azzurri partiti molto forte e volati subito sul 4-0, che all'intervallo era 6-2. Nella ripresa il Settebello ha continuato la sua marcia trionfale. - Tris per il Settebello che nella terza giornata della prima fase batte 12-6 il Kazakistan e chiude primo nel girone D ai Mondiali di di Barcellona. L'Italia di pallanuoto del ct Sandro Campagna domenica affronterà la Cina alle 20.10 nel match valido per gli ottavi di finale. Tutto facile per gli azzurri partiti molto forte e volati subito sul 4-0, che all'intervallo era 6-2. Nella ripresa il Settebello ha continuato la sua marcia trionfale.

Un assolo di grande prepotenza. 8-3 a fine terzo quarto e poi grande scarica nel quarto periodo e decollo fino all'11-4, prima del definitivo 12-6. Molto bene Figlioli, quattro gol per lui, e Giorgetti tripletta; nonostante le sei reti subite non ha sofferto più di tanto il portiere Tempesti. L'appuntamento per gli azzurri è dunque per domenica sera contro la Cina, sulla carta avversario abbordabile, per gli ottavi di finale.