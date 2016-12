Atletica, Usain Bolt spazza i dubbi: "Sono pulito e nato per correre"

Bolt non vuole discussioni sui suoi successi. "Sono stato fatto per ispirare la gente, sono stato fatto per correre. Mi è stato dato un dono, so di essere pulito e continuerò a correre e a usare il mio talento". L'uomo più veloce del mondo poi precisa: "Io prendo solo delle vitamine, nessun integratore. Come atleta bisogna stare attenti, ma non sono preoccupato perché ho un grande team attorno e bisogna avere fiducia nelle persone che ti circondano perché sono quelle che controllano tutto quello che prendi".

E su Powell aggiunge: "So che deve essere stata dura per i giamaicani perché siamo orgogliosi dei nostri atleti che danno lustro al Paese. Speriamo che si risolva tutto. Ma nella vita le cose succedono e la gente commette errori".