Doping, ciclismo: Le Monde "Pantani fece uso di Epo nel Tour 1998"

La carriera del Pirata 15:41 - Marco Pantani, con Jan Ullrich e Bobby Julich, cioè i primi tre classificati nel Tour de France 1998, avrebbero fatto uso di Epo. E' quanto riporta il sito del francese Le Monde che, alla vigilia della pubblicazione del rapporto della commissione d'inchiesta del Senato francese sull'efficacia della lotta al doping, cita i risultati di test retroattivi svolti nel 2004. Coinvolti anche Laurent Jalabert ed Erik Zabel, maglia verde. , con, cioè i primi tre classificati nel Tour de France 1998, avrebbero fatto uso di Epo. E' quanto riporta il sito del francese Le Monde che, alla vigilia della pubblicazione del rapporto della commissione d'inchiesta del Senato francese sull'efficacia della lotta al doping, cita i risultati di test retroattivi svolti nel 2004. Coinvolti anche Laurent Jalabert ed Erik Zabel, maglia verde.

Oltre ai primi tre classificati, i corridori incriminati sarebbero Laurent Jalabert, Laurent Desbiens (maglia gialla per due giorni), Jacky Durand (vincitore di una tappa) ed Erik Zabel (maglia verde). Meercoledì dovrebbe essere il giorno decisivo, dato che saranno rivelati i risultati delle analisi effettuate nel 2004 nei laboratori di Chatenay-Malabry, sui campioni di sangue prelevati nel 1998. Le Monde non dichiara le fonti. La pubblicazione era prevista per il 18 luglio scorso, in pieno Tour de France, ma le proteste del sindacato ciclisti ha indotto a rinviarne la diffusione. La questione dei presunti dopati aveva anche fatto ventilare l'ipotesi che l'Uci potesse cancellare il nome di Pantani dall'Albo d'oro del Tour se il suo nome fosse comparso nella lista, provocando le proteste della famiglia del Pirata. Giorni fa, però, il presidente dell'Unione ciclistica internazionale, Pat McQuaid, aveva escluso tale possibilità.