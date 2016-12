Mondiali Barcellona 2013: Cagnotto d'argento nel trampolino 1 metro

Il sogno di Tania Cagnotto sfuma quindi per 10 centesimi. Un distacco minimo che è arrivato al termine di una gara spettacolare, condotta fino all'ultimo tuffo dall'azzurra e persa all'ultimo tuffo. Trionfa la cinese He Zi, al terzo posto l'altra cinese Wang Han.

E' il primo argento iridato della sua carriera. Tania voleva partire alla pari con le cinesi e per questo sceglie di adottare lo stesso programma. L'altoatesina disputa una gara sontuosa, con un secondo tuffo (triplo e mezzo avanti carpiato) da urlo che la porta in testa alla classifica. Il terzo turno è gestione sapiente della prima posizione, ma è con l'avvitamento rovesciato che Tania prova a scavare il solco. Purtroppo però l'ultimo avvitamento rovesciato proietta He Zi in vetta per 10 centesimi, strozzando in gola l'urlo della Cagnotto.

Ma in questo caso, a differenza del quarto posto dai 3 metri a Londra, Tania merita solo di sorridere.