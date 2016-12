La Juve alla conquista di Hollywood, pronto un film sui bianconeri

- Le Coppe ci sono già tutte, servirebbe vincere unper impreziosire la bacheca dello Juventus Museum. I gemelli, registi e produttori cinematografici italoamericani con la passione per la Juve, hanno deciso di provarci e in questi giorni stanno ultimando la delicata fase di montaggio di, un vero e proprio film che racconta la storia bianconera e che sarà nelle sale in autunno (si parla di fine settembre, ovviamente in Italia, ma anche nel resto dell’Europa e negli Stati Uniti).

L’idea nasce dal cuore bianconero dei due registi, il cui papà, emigrato da Napoli (un napoletano juventino!) a New York ha trasmesso loro la passione. E così tra gli States e Torino è nato un progetto che ha coinvolto in modo diretto anche la società. Nel “docufilm”, che durerà 90 minuti come una partita di calcio, ci saranno infatti interviste a John Elkann, Andrea Agnelli e altri protagonisti della Juventus di oggi.

Concentrare 116 anni in 90 minuti è oggettivamente un’impresa, ma la storia di un club, in fondo, è già un film, un infinito collage di emozioni in movimento che il tifoso non si stanca mai di rivedere. "Ci saranno sicuramente le partite, e ci saranno i campioni - assicura Evelina Christillin, consulente storico dei registi - Sarà un film di gioie, ma anche di dolori, le sconfitte, per fortuna poche, e le moltissime vittorie, le tragedie personali (Edoardo e Giovannino), quelle pubbliche (Heysel), i grandi Agnelli del passato (Giovanni e Umberto) e le giovani generazioni della riscossa attuale (Andrea, John e Lapo Elkann), la Torino della Fiat e delle Olimpiadi, ma anche quella di Valletta e Boniperti, oltre a una corona infinita di facce, gol, e vicende che costruiscono questa epopea sportiva davvero unica al mondo".

Non ci saranno attori famosi, ma il film sarà narrato dall’attore, doppiatore e regista Giancarlo Giannini. La Juventus, dunque, entrerà nella storia come il primo club italiano protagonista di un lungometraggio e per i suoi tifosi sarà indubbiamente un’emozione andare a vedere la propria squadra al... cinema invece che allo stadio.