17:22 - Ronaldinho, Andrea Pirlo e tutti gli altri sono avvisati: le punizioni sotto la barriera per ingannare il portiere potrebbero non funzionare più. Ecco infatti l’ultima trovata per neutralizzare il pericolo dei calci piazzati, andata in scena durante la gara della serie B brasiliana tra Figueirense e Palmeiras. I giocatori della Florianopolis hanno formato una barriera con sei giocatori in piedi e uno sdraiato a terra per impedire il passaggio della palla. Guarda il video