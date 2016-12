Russia, Kobayashi distrugge una Ferrari

12:20 - Una brutta figura e qualche livido per l'ex pilota del Circus, Kamui Kobayashi, che è diventato uno dei piloti della Ferrari nelle gare GT ed è utilizzato dalla Casa di Maranello in occasione degli eventi a cui la Rossa partecipa. Alla Moscow City Racing, organizzata per "coltivare" il mercato russo, il giapponese era alla guida della monoposto del cavallino del 2009 ed è finito contro le barriere che dividevano il tacciato dal pubblico. "La pista era molto scivolosa e c'era un dosso segnalato in quel punto. E' quello che mi ha spedito contro le barriere" ha spiegato il giapponese.