Mondiali Ipc: Minetti d'oro, prima gioia Italia

foto LaPresse 18:36 - Annalisa Minetti, accompagnata dall'atleta guida Stefano Ciallella, ha conquistato l'oro ai Campionati Mondiali di atletica leggera per atleti paralimpici (Ipc) nella categoria 800 metri T11. E' la prima medaglia d'oro per l'Italia nella competizione in corso di svolgimento a Lione in Francia. L'azzurra ha chiuso la sua prova con il tempo (record per questi Mondiali) di 2'21"82 davanti alla colombiana Maritza Arango Buitrago (argento) e la ceca Miroslava Sedlackova (bronzo). , accompagnata dall'atleta guida, ha conquistato l'oro ai Campionati Mondiali di atletica leggera per atleti paralimpici (Ipc) nella categoria 800 metri T11. E' la prima medaglia d'oro per l'Italia nella competizione in corso di svolgimento a Lione in Francia. L'azzurra ha chiuso la sua prova con il tempo (record per questi Mondiali) di 2'21"82 davanti alla colombiana Maritza Arango Buitrago (argento) e la ceca Miroslava Sedlackova (bronzo).

Annalisa non nasconde la sua gioia al termine della gara: "Abbiamo lavorato moltissimo per essere qui. Sono venuta da un infortunio che mi ha lasciato fuori dall’allenamento per 50 giorni, sono molto felice - ammette -. La mia grande motivazione e quella di Stefano sono stati i nostri figli da cui siamo stati lontani tanto tempo. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno agevolato questo percorso, noi siamo il volto del movimento paralimpico, ma dietro di noi ci sono le Fiamme Azzurre, la FISPES e il Comitato Paralimpico Italiano e io mi sento questa grande responsabilità".

Per la Minetti si tratta di una bella conferma dopo il bronzo alle Paralimpiadi di Londra sui 1500m T11: "Per me questa è la più bella soddisfazione - conclude -. Gli 800m sono la mia gara e oggi si è sempre di più consolidato il pensiero che valgo in velocità più che nel mezzofondo. Sandrino (Porru, Presidente FISPES) aveva la convinzione che avrei fatto benissimo sugli 800m".