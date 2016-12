Mondiali nuoto, tuffi: Cagnotto e Dallapè vincono la medaglia d'argento

foto LaPresse Correlati Le immagini del trionfo

Tuffi alla Sagrada Familia 17:48 - Grande avvio per l'Italia ai Mondiali di nuoto in corso a Barcellona. Alla piscina Municipal de Montjuic, Tania Cagnotto e Francesca Dallapè conquistano la medaglia d'argento nel trampolino da 3 metri sincro. Imprendibile la coppia cinese formata da Wu Minxia e Shi Tingmao, che vince la medaglia d'oro. Terzo posto per le canadesi Able e Ware. Per la coppia italiana si tratta del secondo argento mondiale dopo quello del 2009 a Roma.

A un anno dalla delusione di Londra, da quella medaglia di legno che ancora le offende, Tania Cagnotto e Francesca Dallapè si sono prese la giusta rivincita a livello mondiale, conquistando una meritata medaglia d'argento nel trampolino tre metri sincro nella rassegna iridata di Barcellona. E' la prima medaglia e unica dell'Italia nella manifestazione cominciata sabato all'ombra della Sagrada Familia, dato che le le due gare del nuoto di fondo, 5 km maschile e femminile, hanno visto gli atleti azzurri chiudere lontano dal podio.



Dall'alto dei loro trampolini, le campionesse d'Europa si erano messe in evidenza già nei preliminari della mattinata, chiudendo seconde alle spalle delle cinesi Wu Minxia e Shi Tingmao e davanti alle canadesi Jennifer Abel e Pamela Ware. Una fotografia di quello che è stato il podio serale dopo i cinque tuffi finali. Sempre nel massimo controllo, le azzurre non hanno sbagliato nulla e hanno chiuso con 307.80, una trentina meno delle sempre impeccabili cinesi (338.40), sempre avanti nel punteggio. Più emozionante la gara della canadesi, che solo all'ultimo tuffo di finale hanno riconquistato il terzo posto che e' valso loro il bronzo.



Con questo argento, Tania Cagnotto diventa la prima atleta della Federnuoto a conquistare medaglie in cinque mondiali consecutivi dopo il bronzo nel trampolino 3 metri a Montreal 2005, Melbourne 2007, Roma 2009 e quello da un metro a Shanghai 2011. Inoltre, per la coppia Cagnotto-Dallapè è il secondo argento iridato dopo quello di Roma 2009 e segue le cinque medaglie d'oro consecutive conquistate ai campionati europei dal 2009.