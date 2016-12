Froome mette il suo sigillo, Quintana vince ad Annecy 

Quintana si è imposto con un'azione decisiva nell'ultimo chilometro della salita conclusiva. Colpo triplo per Quintana che, oltre alla tappa, conquista anche la maglia a pois di miglior scalatore e la maglia bianca di miglior giovane. Sul traguardo secondo a 18" Joaquin Rodriguez mentre a 29" terza è la maglia gialla Chris Froome, che è il re del Tour 2013. Batosta per Alberto Contador: lo spagnolo della Saxo-Tinkoff perde oltre 2 minuti (2'28") e scivola giù dal podio, in favore di Quintana, secondo, e Rodriguez, terzo. La tappa, l'ultima frazione con cinque colli e l'arrivo in salita da Annecy-Semnoz, ha visto una lunga fuga solitaria di 42enne Jens Voigt, tedesco della Radioschack, inseguito da diversi altri attaccanti tra cui Philippe Gilbert, Teejay Van Garderen e Pierre Rolland. Sullo strappo conclusivo, a circa 8 chilometri dal traguardo, Valverde è scattato ponendo fine all'azione degli attaccanti e poi sono entrati in azione i big. Nel finale Froome ha provato ad andare a vincere la tappa ma dopo un primo scatto si è arreso è poi riuscito a chiudere su Quintana, protagonista di un successo meritato. La classifica generale vede Froome in testa con 5'05" su Quintana, 5'47" su Rodriguez, 7'10" su Contador e 8'10" su Kreuziger.

"Provo una enorme felicità - ha dichiarato Quintana, 23enne colombiano che ha cominciato ad andare in bici da ragazzino, per recarsi a scuola a oltre 30 km da casa - . Per questa vittoria devo ringraziare i miei compagni e il direttore della mia squadra. Voglio dedicare questa vittoria alla mia famiglia, ai miei amici, a tutta la Colombia. La vittoria l'abbiamo cercata e programmata, e tutto è andato bene come avevamo previsto".