Tuffi, Cagnotto e Dallapè in finale ai Mondiali di Barcellona 

foto LaPresse 12:22 - Cominciano bene i Mondiali di Barcellona per l'Italia del nuoto. Tania Cagnotto e Francesca Dallapè si sono qualificate per la finale nel trampolino da 3 metri sincro. Le due azzurre, alla piscina Municipal de Montjuic, hanno chiuso le qualificazioni al secondo posto, alle spalle della coppia cinese formata da Wu Minxia e Shi Tingmao. Per Cagnotto e Dallapè qualche difficoltà solo nell'esecuzione del terzo tuffo. Nel pomeriggio si giocano una medaglia.

I tuffi decisivi andranno in scena a partire dalle 17.30. La coppia italiana spera di conquistare la seconda medaglia iridata nel sincro dopo l'argento di Roma nel 2009. "Abbiamo fatto capire che ci siamo - ha dichiarato la Cagnotto -. Purtroppo non conta per le medaglie, dobbiamo rifare tutto al pomeriggio. Il terzo tuffo? Non abbiamo capito il giudizio dei giudici...".