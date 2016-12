Tour de France, Riblon trionfa sull'Alpe d'Huez, terzo Moser, Froome sempre più leader

foto LaPresse 18:44 - Un francese trionfa all'Alpe d'Huez, un italiano è terzo, un britannico ha praticamente fatto suo il Tour. Nella tappa più attesa arriva la prima vittoria transalpina dell'edizione: Riblon stacca tutti dopo aver superato van Garderen, primo ispiratore della fuga vincente. Buon terzo Moreno Moser. Froome arriva staccato, ma guadagna altri 38" su Contador (nonostante 20" di penalizzazione per rifornimento irregolare) e ipoteca il successo finale.

- Un francese trionfa all'Alpe d'Huez, un italiano è terzo, un britannico ha praticamente fatto suo il. Nella tappa più attesaarriva la prima vittoria transalpina dell'edizione:stacca tutti dopo aver superato v, primo ispiratore della fuga vincente.arriva staccato, ma guadagna altri 38" su(nonostante 20" di penalizzazione per rifornimento irregolare)e ipoteca il successo finale.

Dopo la prima ora di scatti e controscatti, parte la fuga di giornata. Tra i corridori presenti anche Tejay Van Garderen, Riblon e l'italiano Moreno Moser. Il gruppetto guadagna arriva a guadagnare fino a oltre 8'20". Al primo passaggio sull'Alpe d'Huez, prova a fuggire Van Garderen ma Moser è bravo a chiudere e a tagliare per primo l'ambito Gran Premio della Montagna di Hors Categories, vetta che ha visto trionfare per ben due volte (nel 1995 e nel 1997) l'indimenticato Marco Pantani.

Nel frattempo dal gruppo maglia gialla scappa un gruppetto all'inseguimento dei tre di testa formato da un redivivo Andy Schleck, Nieve, Rolland e Poels. Il team Sky controlla la situazione tenendo d'occhio Contador e Kreuziger. Nella lunga discesa Moser rimane solo al comando con Riblon a causa di un problema tecnico per Van Garderen ma lo statunitense della Bmc riesce a recuperare riformando il terzetto al comando.

Sempre nello stesso tratto Contador prova ad avvantaggiarsi ma il team Sky è compatto e ferma la fuga sul nascere. All'imbocco della seconda ascesa dell'Alpe d'Huez, a meno 13 dal traguardo, le speranze di una vittoria italiana si infrangono con Moser che getta la spugna. Nel gruppo della maglia gialla si susseguono gli scatti con Froome che controlla dimostrando una condizione straordinaria. Il keniota naturalizzato britannico è un cannibale e a meno 9 dal traguardo si libera del gruppo dei migliori involandosi assieme a Quintana e Rodriguez. Il numero 2 e il numero 3 della classifica, Contador e Kreuziger alzano bandiera bianca staccandosi inesorabilmente. Intanto, in testa rimane solo Van Garderen che si sbarazza anche di Riblon.

A 4 chilometri dall'arrivo Froome va in calo di zuccheri e solo con l'aiuto dell'ottimo Richie Porte, sempre al suo fianco, riesce ad effettuare un rifornimento al volo, che costerà però ad entrambi 20" di penalizzazione in classifica. A soli 2 chilometri dal traguardo Van Garderen entra in crisi con Riblon che lo riprende, lo supera e va a vincere la prima tappa di un francese in questo Tour, sicuramente la più bella. Secondo posto per uno stremato Van Garderen, terzo uno stoico Moreno Moser. Quintana vince la volata per il quarto posto davanti a Rodriguez. A più di un minuto dalla coppia colombiana-spagnola, arriva Froome assieme all'inseparabile Porte. Ancora più indietro Contador che mantiene la seconda posizione. Quintana conquista la terza posizione ai danni di Kreuziger ed è ora a soli 21 secondi dallo spagnolo della Saxo. Froome mantiene la maglia gialla con un vantaggio di 4'51" su Contador.