La meta la segna l'invasore (sovrappeso)

10:25 - Importante partita di football australiano in uno stadio gremito da oltre da 83 mila spettatori. E' un momento fondamentale del match: la palla si avvicina alla zona di meta, la squadra in difesa fa di tutto per tenerla lontana, ma a un certo punto spunta un uomo che a prima vista non può pesare meno di 100 chili, che corre come un matto completamente nudo e punta dritto alla zona di meta. L'uomo percorre oltre 80 metri prima che la security riesca a placcarlo, non è arrivato fino a meta, ma ha vinto lui...