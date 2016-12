Tour de France 2013, Froome fa sua anche la cronoscalata della 17esima tappa

foto LaPresse

23:07

Il britannico del Team Sky ha vinto la 17a tappa del Tour de Franca, una cronometro individuale di 32 chilometri da Embrun a Chorges. Su un percorso non facile con due salite e la pioggia che ha reso viscido l'asfalto e complesse le discese, Froome si è mostrato ancora il più forte firmando il terzo sigillo parziale e completando la prova in 51'33". Deluso Contador, secondo per appena 9" davanti a Joaquin Rodriguez.