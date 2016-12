Tour de France, Froome: "Armstrong ha imbrogliato, io no"

17:40

- La grande prova sule la vittoria in maglia gialla dialhanno fatto venire in mente le gesta di, plurivincitore alla Grande Boucle ma poi divenuto simbolo dell'uso di doping. E proprio per questo il britannico del Team Sky si è risentito con la stampa nel giorno di riposo: "Trovo molto triste che all'indomani della più grande vittoria della mia carriera mi si venga a parlare di doping. Sia io che i miei compagni di squadra abbiamo trascorso diverse settimane lontani da casa per allenarci, ci siamo ammazzati di lavoro. E ora vengo accusato di aver imbrogliato, di mentire... non è piacevole. Tutti i miei risultati sono il frutto della mia determinazione".Sul paragone con Armstrong,ha precisato, dopo che ieri aveva detto di prendere come un complimento l'accostamente al texano: "Non ho detto che mi sentivo onorato, ma solo che lo prendevo come un complimento, perchè anche Lance ha vinto queste corse. Detto questo, Lance ha imbrogliato, io non imbroglio. Punto e basta".