Bufera doping: farmaci nella stanza di Powell

Ancora da chiarire la natura degli stessi medicinali, già spediti in laboratorio. Inoltre nessun preparatore atletico o dello staff di Powell sarebbe stato arrestato a Lignano da parte delle forze dell'ordine italiane, come trapelato invece dalla stampa giamaicana. Va aggiunto che nè lo stesso Powell nè Sherron Simpson si sono allenati col resto degli atleti nella sessione mattutina iniziata alle ore 7.00: i due sprinter starebbero affrettando i preparativi per rientrare prima possibile in Giamaica e verificare la situazione. Si è invece allenato Nesta Carter, uno dei nomi usciti e legati all'uso di sostanze proibite: a questo punto pare che non sia tra i coinvolti. Intanto, l'allenatore di Powell ha puntato il dito contro il manager, reo di aver lui stesso arruolato il discusso preparatore canadese.