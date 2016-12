foto LaPresse

00:35

- La polizia italiana ha arrestato a Lignano Sabbiadoro il preparatore atletico di Asafa Powell. Lo scrive il quotidiano giamaicano "The Gleaner". L'uomo negli ultimi tempi ha sempre vissuto accanto allo sprinter giamaicano e gli avrebbe fornito gli integratori alimentari per i quali è risultato positivo all'antidoping. Il trainer è finito in manette nella località marittima del Friuli Venezia Giulia, dove Powell si trova in questi giorni.