Tour 2013, 14a tappa: lampo azzurro, Trentin trionfa a Lione

foto LaPresse 18:53 - Matteo Trentin trionfa nella 14esima tappa del Tour de France, sui 191 chilometri da Saint-Pourçain-sur-Sioule a Lione, regalando all'Italia il primo successo in questa edizione della Grande Boucle. L'ultima volta che un italiano si impose al Tour in una tappa risale al 2010 con Alessandro Petacchi che tagliò per primo il traguardo a Reims. Froome mantiene saldamente la maglia gialla. trionfa nella 14esima tappa del, sui 191 chilometri da Saint-Pourçain-sur-Sioule a Lione, regalando all'Italia ilin questa edizione della Grande Boucle. L'ultima volta che un italiano si impose al Tour in una tappa risale al 2010 conche tagliò per primo il traguardo a Reims.mantiene saldamente la maglia gialla.

Il percorso odierno, di avvicinamento alle alpi, ben si prestava alle fughe. E così, pronti via, sono in 18 a scattare. Tra questi c'è anche l'azzurro Matteo Trentin della Omega Pharma Quick Step. Sui 7 gran premi della montagna, tutti tra terza e quarta categoria, il gruppo maglia gialla lascia correre permettendo ai fuggitivi di guadagnare fino ad un massimo di 6 minuti di vantaggio. A meno 78 chilometri dal traguardo Damiano Cunego prova a riportarsi sugli uomini al comando senza però trovar fortuna.



Una volta scollinato il penultimo Gpm, a 15 dall'arrivo si assiste allo scatto di Julien Simon della Sojasun. Il transalpino, spinto dal pubblico di casa, guadagna fino a 25 secondi sugli altri fuggitivi che però si organizzano e lo agganciano a soli 2 chilometri dal traguardo. Nel finale si assiste allo show di Trentin che, in volata, si impone sullo svizzero Albasini e sullo statunitense Talansky. A oltre 5 minuti arriva il gruppo dei migliori che si è preso una giornata di pausa.



Domani, in occasione della festa nazionale francese, il Tour arriverà sul temutissimo Mont Ventoux per la 15esima tappa di 242 chilometri con partenza da Givors. Si attende gran bagarre tra i migliori.