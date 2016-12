Tour 2013, 12a tappa: Kittel brucia Cavendish

foto LaPresse 17:35 - E' Marcel Kittel il re dei velocisti al Tour 2013. Il 25enne tedesco vince la dodicesima tappa, 218 chilometri da Fougeres a Tours, battendo di un soffio in volata l'inglese Mark Cavendish; terzo Peter Sagan, buon quinto posto per Roberto Ferrari. Per l'uomo di punta della Argos-Shimano è la terza vittoria in questa Grande Boucle. Resta invece invariata la classifica generale, con Chris Froome sempre saldamente in maglia gialla. - E'. Il 25enne tedesco, 218 chilometri da Fougeres a Tours, battendo di un soffio in volata l'inglese Mark Cavendish; terzo Peter Sagan, buon quinto posto per Roberto Ferrari. Per l'uomo di punta della Argos-Shimano è la terza vittoria in questa Grande Boucle. Resta invece, con Chrissempre saldamente in

Tappa pianeggiante movimentata dalla fuga di 5 corridori: Francesco Gavazzi (primo al traguardo volante di Savigné-sur-Lathan), Manuele Mori, Romain Sicard, Juan Antonio Flecha e Anthony Delaplace. Il treno di Omega Pharma, Lotto Belisol e Argos-Shimano, però, risulta inesorabile. La testa della corsa viene agganciata, dopo 200 km, ai 15 dal traguardo. Un Flecha tutto cuore prova a non arrendersi e tenta l'azione solitaria, ma a 6 km dalla fine la sua avventura finisce. Sul traguardo di Tours, dopo una brutta caduta che coinvolge tra gli altri Greipel e il campione del mondo Philippe Gilbert, è strepitosa l'azione di Kittel che brucia sul filo di lana Cavendish. Tutto invariato in classifica generale. Domani altra tappa per velocisti, 173 chilometri da Tours a Saint-Amand-Montrond.