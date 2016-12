Volley, coming out per Larissa Franco e Lili Maestrini

foto LaPresse 10:57 - Dopo aver coltivato il loro amore in segreto, Larissa Franco e Lili Maestrini escono allo scoperto. Le giocatrici brasiliane di beach volley hanno svelato la loro relazione su Facebbok. "Oggi è il nostro anniversario, ti amo ogni giorno di più", ha scritto Larissa sulla bacheca della compagna, rendendo pubblico tutto. Una storia nata sottorete e cresciuta giorno dopo giorno, come dimostrano le foto pubblicate dalla Franco. - Dopo aver coltivato il loro amore in segreto,escono allo scoperto. Le giocatrici brasiliane di beach volley hanno s. "", ha scritto Larissa sulla bacheca della compagna, rendendo pubblico tutto. Una storia nata sottorete e cresciuta giorno dopo giorno, come dimostrano le foto pubblicate dalla Franco.

"Oggi è il nostro giorno, che passione! Sono stati momenti meravigliosi e indimenticabili! Ogni giorno ringrazio Dio per avermi dato te. Insieme viviamo, impariamo, cresciamo, giochiamo, sorridiamo. Ti amo ogni giorno di più e sono molto orgogliosa di essere la tua ragazza. Sei meravigliosa!", ha postato Larissa.



Immediata la replica della compagna, fresca medaglia di bronzo ai Mondiali in Polonia in coppia con Barbara Seixa: "Un altro anno d'amore, ogni giorno è sempre più felice accanto a te e sento il cuore che mi scoppia. Anche io ti amo".