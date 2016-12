Tour de France, sprint vincente di Kittel a Saint Malo

foto LaPresse 19:12 - Marcel Kittel vince in volata la decima tappa del Tour de France da Saint Gildas des Bois a Saint Malo. Per il corridore della Argos-Shimano si tratta del secondo successo nella Grande Boucle dopo la vittoria all'esordio. Kittel ha preceduto sul traguardo Greipel e Cavendish che ha provocato una caduta ai 200 metri dall'arrivo. Nessuna variazione in classifica generale con Froome in maglia gialla con 1'25'' di vantaggio su Valverde. - Marcelvince in volata ladelda Saint Gildas des Bois a Saint Malo. Per il corridore della Argos-Shimano si tratta del secondo successo nella Grande Boucle dopo la vittoria all'esordio. Kittel ha preceduto sul traguardo Greipel e Cavendish che ha provocato una caduta ai 200 metri dall'arrivo. Nessuna variazione inconcon 1'25'' di vantaggio su Valverde.

La frazione pianeggiante di 197 km da Saint Gildas des Bois a Saint Malo è caratterizzatavia da una fuga, poco dopo la partenza, di cinque corridori con Jerome Cousin (EuropCar), Juan Jose Oroz (Euskaltel Euskadi), Luis Mate Mardones (Cofidis), Lieuwe Westra (Vacansoleil) e Julien Simon (Saur Sojasun) che prendono il largo arrivando ad un vantaggio massimo di oltre 5 minuti. Il gruppo è tranquillo e si preoccupa soltanto di evitare le insidie portate dal vento che potrebbe creare pericolosi ventagli. A 5 km dal traguardo, le squadre dei velocisti recuperano i fuggitivi preparandosi così alla volata caratterizzata a circa 200 metri dal traguardo dalla brutta caduta che vede coinvolto Albert Timmer della Argos che viene toccato da Cavendish e finisce sull'asfalto a 70 km/h senza grandi conseguenze. Al fotofinish è Kittel a chiudere in testa davanti a Greipel ed allo stesso Cavendish, soltanto terzo. Quarto Peter Sagan della Cannondale. Nessun cambiamento per gli uomini della classifica generale, con Froome del Team Sky che resta saldamente in maglia gialla. Domani va in scena l'11esima tappa: una cronometro individuale di 33 chilometri da Avranches a Mont-Saint-Michel. Il percorso, soprattutto nel finale, è adatto agli specialisti puri e può essere l'occasione giusta per il leader della generale di aumentare ulteriormente il proprio vantaggio.