Enduro, pilota muore in un incidente durante il Rally delle Marche

Incidente mortale nel campionato italiano di Enduro, a San Severino Marche. Il bresciano Maurizio Zucchetti ha perso la vita a seguito di una uscita di strada durante un trasferimento, a velocità ridotta. Purtroppo la moto è piombata addosso al pilota, e nonostante i soccorsi immediati, i tentativi di rianimarlo sono risultati inutili. Zucchetti viveva a Erbusco (Brescia) e lascia la moglie Monica e la figlia Giulia.

Zucchetti è finito in un canalone tra i boschi in località Terrebianche nella frazione di Ugliano ed è stato travolto dalla sua moto. pilota di grande esperienza, stava disputando la quinta prova del Campionato Italiano Motorally. Aveva da poco terminato la prima prova speciale della giornata e in un tratto di trasferimento, a velocita' molto ridotta, è uscito di strada. Quasi immediati i primi soccorsi, portati da Fabio Franceschini, medico chirurgo anch'egli in gara, ma i tentativi di rianimare Zucchetti sono stati inutili.



La gara marchigiana è stata interrotta mentre si stava svolgendo la seconda prova speciale. I piloti sono rientrati al paddock, mentre il Coordinatore Nazionale Motorally, Antonio Assirelli, si e' recato sul luogo dell'incidente per collaborare con le forze dell'ordine nei necessari rilevamenti.