Swimming Cup: Federica Pellegrini regina dei 200 dorso a Torino

foto LaPresse 10:22 - Federica Pellegrini regina incontrastata del dorso alla Nilox Swimming Cup. Dopo aver conquistato i 100 all'Aspria Harbour Club di Milano, l'azzurra si è imposta anche nei 200 a Torino chiudendo con il tempo di 2'12"28. Bella vittoria anche per Filippo Magnini, che nei 100 stile ha battuto al fotofinish Luca Dotto col crono di 49"42. Nei 100 rana successo di Fabio Scozzoli. A Luca Baggio invece gli 800 sl. regina incontrastata del dorso alla. Dopo aver conquistato i 100 all'Aspria Harbour Club di Milano, l'azzurra si è imposta anche neichiudendo con il tempo di 2'12"28. Bella vittoria anche per, che nei 100 stile ha battuto al fotofinishcol crono di 49"42. Nei 100 rana successo di. Ainvece gli 800 sl.

Federica vince senza difficoltà, ma, cronometro alla mano, non brilla. Nei 200, unica gara che affronterà ai Mondiali di Barcellona, la campionessa veneta stacca infatti di oltre quattro secondi le avversarie, ma chiude con un tempo molto lontano dal primato personale (2'08"05) e dalla prestazione registrata anche al Settecolli. Sorridente e rilassata, la Pellegrini poi è scesa in acqua anche nei 50 dorso, chiudendo al secondo posto dietro a Stefania Cartapani col tempo di 29''54.



RIVINCITA SCOZZOLI

Nella gara più attesa della manifestazione, i 100 rana, Fabio Scozzoli si è preso una piccola rivincita sul campione olimpico Cameron Van Der Burgh. L'azzurro ha vinto col tempo di ha vinto con il tempo di 1'01''05, mentre il sudafricano ha chiuso con un anonimo settimo posto in 1'03''24. "Cameron non ha gareggiato come doveva, non è un risultato veritiero - ha spiegato Scozzoli - ai Mondiali di Barcellona ce la giocheremo in tanti, questa era solo una piccola battaglia". "So che lui è l'uomo da battere, lo ha dimostrato l'anno scorso e anche a Milano sui 50", ha aggiunto l'azzurro.



MAGNINI, RIMONTA AL FOTOFINISH

Ottima impressione ha destato Filippo Magnini che ha vinto in rimonta in 49''42 i 100 stile libero su Luca Dotto (49''52). "Manca un mese ai Mondiali, ora entriamo nella fase di scarico della preparazione e posso ancora scendere come tempo - ha spiegato il pesarese -. E' un ottimo punto di partenza per Barcellona per la staffetta, per quanto riguarda la gara individuale vedremo".