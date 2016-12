Toure de France 2013, primo lampo di Mark Cavendish

foto LaPresse 18:16 - Primo sigillo per Mark Cavendish al Tour de France 2013. Il britannico della Omega Pharma-Quickstep ha vinto la quinta tappa in volata, precedendo sul traguardo di Marsiglia Boasson Hagen, Sagan, Greipel e Ferrari. Nell'ultimo rettilineo diversi corridori sono rimasti coinvolti in una caduta. Maglia gialla ancora sulle spalle di Simon Gerrans dopo la straordinaria cronosquadre della Orica a Nizza. - Primo sigillo peral. Il britannico della Omega Pharma-Quickstep ha, precedendo sul traguardo di Marsiglia. Nell'ultimo rettilineo diversi corridori sono rimasti coinvolti in una caduta. Maglia gialla ancora sulle spalle didopo la straordinaria cronosquadre della Orica a Nizza.

Per Cavendish si tratta della 24esima vittoria alla Grande Boucle e la 104esima totale in carriera. La frazione è stata segnata da una fuga, con i quattro attaccanti Lutsenko, Reza, De Gendt e Arashiro ripresi a 4 km dall'arrivo dal gruppo trascinato dal tedesco Tony Martin, compagno di Cavendish. In classifica generale nessun cambiamento con Simon Gerrans davanti a Impey e Albasini. Giovedì, la 6a tappa: 176,5 km da Aix-en-Provence a Montpellier.